Protesta in centro a Mestre, tensioni con la polizia dopo la manifestazione

Mestre, il centro blindato oggi 30 ottobre, per la protesta anti-Dpcm organizzata in piazza Ferretto dai gestori dei locali e delle palestre veneziano che segue quella di stamani a in centro storico lagunare dei lavoratori dello spettacolo.

In piazza Ferretto si sono ritrovate centinaia di persone a manifestare contro il nuovo Dpcm: ristoratori, guide turistiche, gestori di bar e locali, lavoratori del mondo dello spettacolo.

Massiccia la presenza delle forze dell'ordine, che hanno tenuto sotto controllo i manifestanti anche se ci sono stati momenti di tensione.

In serata, è prevista un'altra manifestazione in piazzale Donatori di Sangue a Mestre da parte degli studenti che chiedono maggiore attenzione e potenziamento dei trasporti pubblici.

