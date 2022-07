Pride Treviso: quasi in mille al corteo presieduto dalle drag queen

TREVISO - Pride Treviso, persone di ogni età riunite sotto la bandiera arcobaleno hanno sfilato oggi, 23 luglio, per le strade del centro. Partenza dalla palla di ferro vicino alla stazione e arrivo in piazza Borsa con lo spettacolo delle drag queen. Duro il manifesto del corteo contro l'istituzione scuola fatto davanti al liceo Canova nel nome anche di Cloe Bianco, la prof trans suicida, e sulla libertà di scelta e aborto sulle scalinate del duomo dove alcune donne in pieno stile Femen, con il seno coperto solo da alcuni adesivi e il volto coperto, hanno inneggiato ai loro diritti. Un corteo ordinato che non ha creato scompiglio per l'ordine pubblico cittadini, aperto e chiuso dalle forze dell'ordine. Diverse e varie le reazioni invece dei cittadini, tra chi divertito si è messo a fare dei filmati ai passanti e chi invece è rimasto attonito soprattutto per l'esposizione fatta sulla scalinata della chiesa. Soddisfatti gli organizzatori di Non una di Meno e il centro sociale Django che durante la marcia si sono anche commossi.

