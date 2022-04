Auto pignorata, assessore aggredito in piazza a colpi di tirapugni da un giovane

PORCIA - L’assessore comunale ai lavori pubblici di Porcia, Claudio Turchet, è stato aggredito venerdì sera in piazza da un giovane del paese, che lo ha colpito con un tirapugni al volto per poi fuggire. Turchet è stato soccorso e medicato in ospedale, con una prognosi di 15 giorni. Secondo la ricostruzione dell'assessore, all'origine del gesto c'è un vecchio contenzioso della famiglia del giovane con il Comune, risalente alla precedente amministrazione, ma culminata di recente nel pignoramento di un'auto.