Inseguimento in Pontebbana a oltre 140 km/h: automobilista preso e stangato Guarda

UDINE - Correva sulla Pontebbana superando gli altri veicoli in maniera spericolata. Un giovane automobilita, a bordo di Fiat Stilo Sw, è stato inseguito alle porte di Udine da un'auto civetta della Polizia di Stato perchè stava scappando a una velocità superiore i 140 chilometri orari, e una volta fermato è stato multato per circa 700 euro, con sospensione della patente e decurtazione di 29 punti.

E' successo martedì scorso, 17 agosto, in occasione dei controlli specifici a bordo di auto civetta, vetture civili condotte da agenti in divisa che, lungo le principali arterie che conducono a Udine, sono chiamati a reprimere i comportamenti imprudenti degli automobilisti friulani.

Lungo la Strada regionale Pontebbana, in prossimità dell’hinterland udinese, il conducente di una Fiat Stilo SW iniziava la manovra di sorpasso di un furgone in un tratto in curva, con scarsa visibilità, con linea continua e invadendo completamente l’opposto senso di marcia. La manovra, molto pericolosa, veniva compiuta a velocità elevatissima, probabilmente prossima al doppio del limite consentito su quel tratto di strada, 70 chilometri orari, con ciò creando gravissimo pericolo alla circolazione. I poliziotti, appena le condizioni di traffico lo permettevano, senza mettere in pericolo altri utenti, si sono lanciati all’inseguimento con sirena e lampeggianti accesi, ma il conducente, incurante, proseguiva nella sua azione spericolata, percorrendo la strada con tratto in curva a oltre 140 chilometri orari, dove vige il limite di 90 chilometri. Nei pressi della successiva rotonda il veicolo veniva raggiunto e fermato in sicurezza.