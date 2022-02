TREVISO - La polizia locale di Treviso tira le somme dell'attività svolta nel 2021. Sono state oltre 77mila le multe staccate per violazione del codice della strada. Sempre più fondamentali, poi, per la ricostruzione degli incidenti stradali la rete di telecamere per la videosorveglianza, 170 in tutto il comune.

La Polizia locale ha anche mostrato per la prima volta alcuni incidenti accaduti nelle principali vie d'accesso cittadine.