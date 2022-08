TREVISO - Tour nella Marca per Giuseppe Conte che questo pomeriggio, 30 agosto, ha incontrato i cittadini in due diversi momenti. Alle 15 al Residence Cicogna a Paderno di Ponzano Veneto. E alle 17.30 a Preganziol nel cantiere di via Bacchina dove ha tenuto anche una conferenza stampa. Dopo i selfie con i fan, il punto con i giornalisti dove Conte ha analizzato i nodi da sciogliere a partire proprio dal caro bollette.

Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche