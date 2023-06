Pnrr, Zaia: "In Veneto monitoraggio maniacale della spesa"

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2023 "L'incontro con il ministro Fitto è andato bene. In Veneto noi abbiamo un livello di monitoraggio che è assolutamente maniacale per cui non abbiamo problemi nella messa a terra delle risorse". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro con il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr sull'impiego delle risorse delle politiche di coesione e il piano di ripresa e resilienza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev