Pnrr, il dibattito alle Procuratie Vecchie sui 2,7 miliardi per il Veneto

Il giro d’Italia del Pnrr ha fatto tappa a Venezia. Secondo le cifre snocciolate da Palazzo Chigi al nuovo auditorium delle Procuratie Vecchie, il Piano nazionale di ripresa e resilienza da 220 miliardi di euro ne stanzia 2,719 per il Veneto, tra cui 1,2 per le infrastrutture, 580 milioni per la salute, altri 169,5 per la Biennale e 227 per il Porto. Tutte somme che sono state quantificate dopo il Covid, ma prima di Russia-Ucraina, motivo per cui si è riaperto il dibattito sulla revisione dello strumento.