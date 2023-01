BELLUNO - Sveglie prima dell'alba, intensi allenamenti e bagni di folla. Sono trascorsi così i giorni che Sofia Goggia, Federica Brignone e le altre atlete della nazionale femminile di sci hanno vissuto la scorsa settimana sulle nevi del San Pellegrino per preparare questa intensa fase delle stagione che vivrà il suo clou nelle gare di Cortina.

Le ragazze jet sono state impegnate sulla pista La Volata, la nera che dai 2520 metri di altitudine di Col Margherita, in territorio bellunese, scende al passo San Pellegrino, nella zona della Val di Fassa. Renzo Minella, direttore dell'area sciistica, racconta come si sono svolti gli allenamenti della Goggia e le caratteristiche della pista.