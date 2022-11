Pista da bob, Zaia: «Si farà a Cortina, niente Innsbruck, ho la conferma di Malagò: il discorso è chiuso»

VENEZIA - Luca Zaia chiude la polemica sulla sede e sui costi della pista da bob e dopo un consulto con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, assicura che verrà fatta a Cortina per le Olimpiadi Milano-Belluno del 2026. Il governatore garantisce che non c'è sul tavolo alcuna ipotesi di spostamento a Innsbruck, anche perchè, ribadisce il Coni, i Giochi assegnati all'Italia dovranno svolgersi integralmente e soltanto sul territorio italiano: «Lo confermo: la pista da bob si farà a Cortina, come previsto dal dossier, niente Innsbruck - ha detto Zaia - C'è il parere ufficiale di Malagò: il discorso è chiuso»