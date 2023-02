Il Piave diventa verde, arrivano carabinieri e Arpav: si teme per la fauna

SAN PIETRO DI CADORE - Allarme oggi pomeriggio, 23 febbraio, intorno alle 16,30 quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per l'allarme lanciato per una strana colorazione del Piave che era diventato verde intenso nella zona alla confluenza dei due corsi d'acqua Veneto e di Sappada, in comune di San Pietro. Sul posto oltre ai pompieri, i carabinieri e Arpav che ha effettuato diverse campionature. Si teme per la fauna ittica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA