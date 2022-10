Partita del Cuore per la pediatria a 110 anni dalla fondazione

TREVISO - Partita del cuore oggi - 15 ottobre - allo stadio Tenni di Treviso, organizzata per raccogliere fondi da destinare al reparto di pediatria di Treviso in occasione dei 110 anni dalla sua fondazione. In campo sono scese la Nazionale dei Sindaci, che ha schierato come stella il primo cittadino di Verona Damiano Tommasi, campione d'Italia con la Roma e per anni presenza fissa nella Nazionale di calcio, e la formazione "Lions team&Social".

In campo anche il sindaco di Treviso Mario Conte e il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi. Presenti anche l'assessore regionale Federico Caner e vari primi cittadini da tutto il Veneto. Grande folla sulle tribune per un pomeriggio allegro e festoso. I fondi raccolti verranno impiegate nella costruzione di un nuovo parco giochi sensoriale, aperto ai piccoli pazienti della Pediatria ma anche ai bambini non ricoverati, nello spazio del Cral nell’ambito della nuova cittadella sanitaria del Ca’ Foncello.