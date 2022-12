Caos parcheggi nei giorni di mercato a Treviso: auto "abbandonate" ovunque Video

TREVISO - Parcheggi selvaggi durante i giorni di mercato settimanale a Treviso. Questa mattina, 20 dicembre, nel parcheggio dello Stadio Tenni, uno dei pochi non a pagamento della città, la situazione era di gran confusione. C'erano auto che andavano avanti e indietro senza rispettare il senso di marcia del parcheggio, vetture abbandonate fuori dagli stalli, altre che invadevano le corsie rendendo difficoltoso il passaggio di due automobili contemporaneamente e più volte si è sfiorato il tamponamento. Qualcuno, stanco del non trovare un parcheggio, ha lasciato la propria auto anche nell'area riservata ai camper. Una situazione critica soprattutto per i lavoratori che spesso non hanno troppo tempo di aspettare che si liberi un parcheggio per lasciare la propria auto. Le centinaia di stalli allo Stadio nei giorni di mercato, sono pieni già di primo mattino e anche anticipando l'orario d'arrivo, i lavoratori faticano a trovare un posto.