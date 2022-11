Paracadute precipita a Borso del Grappa, maxi intervento di soccorso. L'uomo ricoverato Video

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Intervento per parapendio caduto a Borso, via Casale Nuovo. Intervento congiunto tra equipe del Suem di Pieve del Grappa, un paramedico e un tecnico del soccorso alpino tedeschi. Un perfetto lavoro di equipe internazionale per assicurare alle cure dell'elisoccorso di Treviso un trauma bacino e frattura di femore. Stabilizzato, trattato farmacologicamente e imbarellato, il paracadutista è stato consegnato all'elicottero di Treviso per trasporto in ospedale.