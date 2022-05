PAESE (TREVISO) - Un ragazzo di 17 anni è morto in serata a Paese (Treviso) nello scontro tra lo scooter di cui era alla guida ed un'autovettura, che proveniva in senso opposto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 22 in via Olimpia. Il ragazzo è deceduto nella collisione; il conducente dell'auto è stato condotto in ospedale, ma pare non aver riportato serie conseguenze...