Pasquetta nelle Colline del Prosecco, tra picnic e un brindisi all'Osteria Senz'Oste Video

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Picnic tra le colline del Prosecco. Una meta scelta da molti trevigiani e non solo, per passare questa giornata, 10 aprile, in un clima di totale relax all'interno di un ambiente bucolico spettacolare. In tanti coloro che si sono attrezzati autonomamente con coperte e prelibatezze portate da casa per poter festeggiare questa giornata. Altri si sono invece affidati ai locali e ai ristoranti della zona. Nel video uno di quelli che ormai è diventato un luogo simbolo delle colline patrimonio Unesco, l'Osteria senz'oste.

Video Natascia Torres (Nuove Tecniche)