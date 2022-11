Omicidio di Vittorio Veneto, interrogato Riccardo De Felice che ha ucciso suo padre. L'avvocato: «Stiamo capendo che patologia ha» Video

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ha ucciso suo padre Francesco, il 24enne Riccardo De Felice interrogato questa mattina, 18 novembre, a Treviso. Fuori dal tribunale l'avvocato: «Ha dato la sua versione dei fatti che è quella che ha già detto anche al Pubblico ministero i giorni scorsi - spiega - Ha naturalmente considerato la sua situazione in questo momentoin maniera molto confusa. Noi siamo alla ricerca di una struttura dove possa essere ricoverato perché venga curato. Quello che di fatto emerge da tutti gli interrogatori che ha fatto finora e anche dalla nostra partecipazione è stata questa».

Per Riccardo De Felice nominato un consulente

«E' stato nominato il consulente per esaminare la situazione e capire quale tipo di patologia ha, perché siamo convinti che di patologia si tratta - sostiene l'avvocato - Da' sempre una versione che non corrisponde ai fatti né alla realtà. E' ancora convinto che quell'uomo che ha ucciso non sia suo padre. Non c'è nessuna base su queste affermazioni, il dottor Franceschii farà una valutazione per capire perché il ragazzo pensa che quello non sia il suo padre biologico e non solo».