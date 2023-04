Udine. Felpa con cappuccio, scarpe bianche e bici scura: le immagini dell'omicida reo confesso del senzatetto Video

UDINE - Una bicicletta scura con il cestino davanti, i parafanghi e senza il portapacchi posteriore. Un paio di scarpe bianche ai piedi, in testa il cappuccio di una felpa scura. Probabilmente nera. Una sequenza di 23 secondi, in cui sono incastonati i frame che hanno stretto il cerchio (e le manette ai polsi) attorno a Bruno Macchi. Il 28enne ex cuoco e reo confesso, accusato di aver ucciso il senzatetto 58enne Luca Tisi.

Il video è stato diffuso ieri pomeriggio dalla questura di Udine. Nelle immagini si vede la sagoma di un uomo che pedala, prima in direzione della galleria dell’ex Capitol e poi dalla galleria in direzione opposta. Nel mezzo, il montaggio curato dalla polizia Scientifica, offre una prospettiva diversa dello stesso soggetto. La bicicletta è appoggiata, l’uomo entra a piedi e esce a piedi per inforcare di nuovo la due ruote. Sono i quattro minuti in cui il cameriere con un’infanzia difficile si sarebbe trasformato in un omicida. In cui ha affondato il coltello da sub a ripetizione sul sacco a pelo del senzatetto, lasciandolo esanime.

Per la polizia quell’uomo e Bruno Macchi. Del resto lui stesso ha ammesso le sue responsabilità. Quanto è bastato per il giudice per le indagini preliminari, Roberta Paviotti, per convalidare il fermo.