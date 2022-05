PADOVA - Gli ortopedici dell'azienda ospedale - università di Padova si mobilitano per i profughi dell'Ucraina. Nei giorni scorsi Olena, 46 anni, è stata operata dall'équipe della Clinica ortopedica del professor Pietro Ruggieri. La donna è rimasta vittima di un grave trauma da schiacciamento della coscia, a seguito di un bombardamento. Ora è in riabilitazione e ringrazia chi l'ha salvata, ricordando i tragici momenti vissuti in Ucraina.

