"Ninna Nanna alla guerra", opera del documentarista Pistello sul conflitto in Ucraina

SAN DONA' (Venezia) - Il sandonatese Enrico Pistello, regista e documentarista, continua la sua produzione su temi di stretta attualità e pubblica "Ninna nanna alla guerra" sul tema del conflitto in Ucraina e ispirato alla poesia di Trilussa (scrittore e giornalista noto per le composizioni in romanesco).

Pistello - ex agente della Polizia di Stato - ha all'attivo come documentarista opere di grande emotività ed ha partecipato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Grande appassionato di montagna e di fotografia, attraverso i cortometraggi mette in evidenza le emozioni con scenari molto emozionali.

«Questo "Ninna nanna alla guerra" è un filmato molto toccante e drammatico - spiega l'autore che ha pubblicato l'opera sul proprio canale youtube - dove le immagini (volutamente in bianco e nero) si fondono con una narrazione, che intende commuovere e al contempo far riflettere. Per crearlo ci ho messo l’anima con la speranza, di poter dare un piccolo contributo, in un periodo così tremendo».