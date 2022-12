Nevicata ricca in montagna, ecco cosa sta succedendo lungo la Agordina

BELLUNO - La nevicata di oggi, 9 dicembre, lungo la strada Agordina. Il bollettino dell'Arpav annuncia ancora neve, Belluno e altri centri della stessa provincia come Feltre e Arsiè risultano tutti innevati. Le precipitazioni nevose più cospicue si stanno registrando sulle Dolomiti: nei comprensori sciistici sopra i 1500-1600 metri lo strato di neve questa mattina alle 8 era già vicino o superiore al mezzo metro. Nevicata in atto anche a Cortina, Falcade, Arabba ed Agordo, per la soddisfazione di albergatori e impiantisti, che in parte avevano già aperto le piste da sci e da discesa per il Ponte dell'Immacolata.