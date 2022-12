Natale in sala operativa, gli infermieri: «Ci chiamano anche per avere compagnia». E il neonato nato in casa con il papà supportato al telefono

PALMANOVA - Natale nel cuore dell'emergenza. Nelle sale Sores e Nue112 Fvg l'infermiere Andrea racconta cosa significhi lavorare durante le feste. Non solo chiamate per interventi, molte volte «le persone si rivolgono a noi perché si sentono sole e hanno bisogno di compagnia. Il nostro ruolo è anche far capire che c'è qualcuno con loro». Da una parola di conforto a un messaggio di auguri, nessuno è lasciato a se stesso, nemmeno in un momento critico come quello di un parto in casa. «Era troppo tardi per andare in ospedale, ho guidato al telefono il futuro papà sulle manovre da eseguire per assistere il nacituro. L'emozione più bella è stata sentire il primo pianto del bimbo appena nato» spiega Alessandro, infermiere Sores da due anni.

(Intervista di Giulia Soligon)