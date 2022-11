Muore schiacciato da una motozappa mentre coltiva la terra

Questa mattina, 1 novembre, intorno alle 11 un uomo di 84 anni, Pietro Alfonsini, è stato travolto da una motozappa. Vani i soccorsi, è morto. Il fatto è accaduto in via Pietro Bembo. Secondo una prima ricostruzione l'84enne stava lavorando la terra con un motocoltivatore quando, probabilmente a causa di una manovra errata, è rimasto schiacciato dal mezzo in retromarcia. Per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo (video Nuove Tecniche - Simone Piccirilli)