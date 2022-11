Moto Club La Marca Trevigiana compie 50 anni e di cose ne sono cambiate in questi Video

TREVISO - Ben cinquant’anni di onorata storia motoristica e non sentirli. Il Moto Club La Marca Trevigiana ha festeggiato il suo 50° compleanno tra amici e piloti di un tempo all’interno di una serata amarcord a forti tinte sportive. Il tutto grazie al Panathlon di Treviso che per la sua conviviale d’ottobre ha puntato sul motociclismo tanto da avere come ospite d’onore il presidente del Comitato Regionale Veneto FIM Luigi Favarato. È stata quindi una splendida occasione per ripercorrere i fasti di un sodalizio vincente. Una storia, quella del Moto Club, nata quasi per caso nel lontano 20 dicembre 1970 (anche se ufficialmente l’anno di nascita è il 1971) durante un incontro a casa di Giovanni “Nico” Ferrarese - che ne divenne poi il primo presidente - alla presenza di Mario Vian, Francesco Ballista e Giorgio Terrazzani. Fondato da una scissione interna tra i piloti regolaristi del noto Motoclub Omobono Tenni, negli anni il La Marca ha visto diversi presidenti susseguirsi alla sua guida e molteplici piloti vittoriosi sul podio a livello nazionale, europeo e mondiale.

Video intervista di Brando Fioravanzi