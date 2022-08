Rocio Munoz Morales, la madrina si "presenta" sulla spiaggia del Lido

di ALDA VANZAN - La mattina in bianco e nero con basco in testa, la sera in chiffon azzurro per la classica foto sulla spiaggia dell'Excelsior e il rito dei piedi in acqua. Cosi Rocio Munoz Morales, la madrina che stasera inaugurerà la 79. Mostra del cinema. La compagna di Raoul Bova ha lasciato a casa le due figlie e vicino a sé ha voluto i genitori arrivato dalla Spagna. La madrina con la mamma.