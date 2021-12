Alessandro Paronitti, macellaio di 37 anni originario di Grantorto, è morto oggi, giovedì 2 dicembre, a causa di un incendio nella sua abitazione a Curtarolo, sempre nel Padovano. Il rogo, che ha causato moltissimo fumo che ha letteralmente invaso la casa, si è sviluppato in un appartamento di via Monte Cengio. A trovare il giovane esanime è stata la fidanzata, ceh era andata a trovarlo preoccupata, non riuscendo a contattarlo telefonicamente.