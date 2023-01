Incidenti sul lavoro, al sit in per Mattia Battistetti anche Luigi de Magistris: «Queste non sono morti bianche ma omicidi» Videointervista

TREVISO - Sit in fuori dal tribunale di Treviso questa mattina, 26 gennaio, in occasione della prima udienza sulla morte di Mattia Battistetti, l'operaio 23enne morto nell'aprile 2021 mentre stava lavorando nel cantiere della ditta edile Bordignon a Montebelluna. Presente anche Luigi de Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli che ha fatto il punto sulla tragedia e più in generale sulle morti sul lavoro: «Io ci sono sempre stato in queste lotte - spiega - Bisogna cambiare il lessico di queste tragedie. Non sono morti bianche ma omicidi. Bisogna avere fiducia nella magistratura. Sono qui perché questo Paese da troppo tempo per colpa di una politica trasversale che ha smantellato diritti e oggi non possiamo più tollerarlo. Bisogna riequilibrare i rapporti di forza, ripristinare i diritti, garantire sicurezza nei luoghi di lavoro, assumere ispettori che vadano a controllare, aumentare le pene che devono essere più severe e tutto questo si fa se c'è sentibilità, se c'è una lotta per i diritti che va alimentata nel nostro Paese. Oggi è più importante il denaro, il profitto, chi detiene i rapporti di forza. Invece è più importante la vita. Vedere sempre più giovani che perdono la vita, che perdono la vita sul lavoro, che vivono in situazioni di precarietà. E' insopportabile»