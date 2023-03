Moohrun baciata dal sole: in 1.500 con tanto divertimento e il classico podio scomposto

TREVISO - In 1500 alla Moohrun questa mattina, 5 marzo, a Treviso . Tre percorsi da 5, 10 e 15 km per le vie della città. Tanti i bambini presenti e tra le prime file anche gli ipovedenti e i cagnolini dell’Enpa con i volontari del canile. Giornata baciata dal sole, dalla musica e da tanto divertimento. Premiati i, tra cui anche 51. stormo ed Esercito, e i primi arrivati per ogni percorso con il canonicoormai diventato un must per questa manifestazione.