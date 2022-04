Milano-Cortina, Zaia: "30% in più sui cantieri, appello al Governo per revisione stanziamenti"

(Agenzia Vista) Venezia, 04 aprile 2022 "Abbiamo ormai la certezza che avremo un 25-30% in più sui cantieri. Faccio appello al Governo per la revisione degli stanziamenti perché come è cambiata la bolletta a casa nostra cambia anche il costo per una impresa come la nostra. Speriamo si torni presto alla normalità. Per quanto riguarda le infrastrutture a Cortina siamo attivi su molti fronti come il bob, il recupero del trampolino, il medal plaza, lo stadio di curling. Un altro discorso va fatto per il villaggio olimpico dove abbiamo grossi investimenti da fare per ospitare atleti, giornalisti. Sarà una struttura che lasceremo in eredità a Cortina per gli stagionali che non trovano alloggi o gli studenti". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante il punto stampa dei cantieri da realizzare in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev