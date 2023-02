Michielin lancia 'Cani sciolti': «Fondamentale per il mio percorso»

"'Cani sciolti' è un disco fondamentale per il mio percorso, perché arriva dopo anni di scrittura e consapevolezza". Così Francesca Michielin, che inaugura il 2023 con il nuovo progetto discografico 'Cani Sciolti', in uscita venerdì 24 febbraio accompagnato dal singolo in radio 'Quello che ancora non c’è', alla vigilia del suo compleanno, per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-order a distanza di tre anni dall’ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura). L'album è composto da 12 tracce: "Le tematiche sono tantissime - dice Michielin - c'è sempre l'amore ma è diverso, a volte più disilluso ma anche a volte più totale e spudorato. C'è anche tanta politica". (LaPresse)

