UDINE - Decine di mezzi militari caricati sul treno in transito per la stazione di Udine. Si tratta - conferma il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che cita fonti della Difesa - di mezzi di artiglieria su cingoli M109, che fanno parte di pacchetti di forniture militari italiane date all’Ucraina e che vengono consegnati in queste settimane.