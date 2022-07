MESTRE - Martedì, 26 luglio, alle ore 18.30 è scattato a Mestre, nella zona di via Piave, il blitz della polizia nei locali indicati dai residenti come "covi di spaccio". Chiusi tre bar per varie irregolarità (video di Emiliana Costa).

LEGGI ---> https://bit.ly/3cJGIy6