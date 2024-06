Mestre, 14 arresti per spaccio in via Piave: le immagini della maxi operazione della polizia con elicottero e volanti VIDEO

MESTRE - Quattordici arresti per spaccio di droga in via Piave e nelle zone limitrofe a Mestre. Gli arresti sono stati eseguiti oggi, mercoledì 12 giugno, all’alba dalla Squadra Mobile di Venezia in esecuzione di una misura cautelare emessa dalla giudice per le indagini preliminari di Venezia, Maria Rosa Barbieri, su richiesta della pm Alessia Tavarnesi. Nel video, le immagini della maxi operazione con volanti ed elicottero.

Gli episodi contestati

Gli episodi finiti sotto accusa risalgono al 2021. Dodici persone di nazionalità italiana e albanese sono finite in carcere, due ai domiciliari; sono stati eseguiti anche 20 decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di altre persone: gli indagati complessivamente sono 34.