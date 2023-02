Al Costanzo Show i fratelli Marco e Remo Anzovino: "Eravamo sconosciuti, Maurizio ci ha lanciato"

PORDENONE - Tra i personaggi regionali che hanno calcato il palcoscenico del Maurizio Costanzo Show anche i fratelli Marco e Remo Anzovino, insieme al fisarmonicista Gianni Fassetta. «Ci ha “scoperti” quando ancora nessuno ci conosceva - racconta il compositore e pianista Remo Anzovino - per noi ha fatto modificare il parterre del Teatro Parioli di Roma per tre puntate, allestendo un apposito palco centrale. Era il 2008, eravamo in tre: io, mio fratello Marco e il noto fisarmonicista pordenonese Gianni Fassetta.