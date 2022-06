Maturità, seconda prova: a Castelfranco gli studenti si appellano al cielo e incrociano le dita

Dopo il tema di italiano per tutti, con tracce molto apprezzate dai maturandi, iniziano le differenze in seconda prova, in base a scuole ed indirizzi scelti. Si spera con la prova di matematica, come ci hanno raccontato alcuni i ragazzi dell’indirizzo scientifico del Liceo Giorgione. All’Istituto Martini gli studenti affronteranno economia aziendale, discipline turistiche e molte altre tematiche secondo i rispettivi indirizzi. E temuta prova di cultura medico-sanitaria per i maturandi dell’Istituto Nightingale. Tra fiducia e tensione, siamo andati a sentirli per alcune sensazioni a caldo prima di iniziare la prova.

Video di Diana Tamantini