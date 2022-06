Un augurio speciale per questa Maturità 2022 arriva anche dall'irreverente band made in Veneto, Los Massadores con le parole del frontman "el sindaco" Matteo Guidolin. Il gruppo smorza i toni e non perde la propria simpatia facendo a tutti gli studenti gli auguri e un in bocca al lupo con il tipico stampo dei "Los"