Verso la maturità, Alice De Bortoli, influencer tra le più amate in Italia, si prepara ad affrontare l'esame di maturità e lo fa rivolgendo un pensiero anche a tutti gli altri studenti che come lei domani, 22 giugno, affronteranno questo momento importante. In questo videomessaggio, Alice parla direttamente ai suoi coetanei svelando come fa lei a combattere l'ansia e dando loro una forte carica per affrontare questi esami di maturità.