Salvini ai giovani dell'Anci: «Tornare all'elezione diretta dei presidenti delle Province»

TREVISO - «Tornare ad eleggere i presidenti delle Province con il voto dei cittadini. Ci deve essere uno strumento di raccordo tra un Comune di mille abitanti e la Regione» afferma il ministro Matteo Salvini oggi a Treviso all'assemblea dei giovani dell' Anci. «Una delle cose che allontana di più dalla partecipazione è il fatto che del programma elettorale poi si realizza molto meno di quanto si è detto - aggiunge - Se per 30 anni vedi in un programma elettorale una strada e poi quella strada non la si fa per forza nasce una disaffezione. La gente non partecipa - conclude - perché alle promesse spesso non seguono le realizzazioni».

Il leader della Lega è poi intervenuto su moltio argomenti di attualità, dall'Autonomia ai figli di coppie gay.