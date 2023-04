La Lega fa il pieno in Fvg, Salvini: «Merito anche dei militanti, dei volontari, dei sindaci rieletti»

PORDENONE - Oggi il ministro e segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato a Pordenone nella sede della Lega in viale Marconi per complimentarsi con il successo ottenuto da Massimiliano Fedriga, rieletto governatore del Friuli Venezia Giulia. «Lega prima forza in consiglio regionale e prima in regione» è stato il commento di Salvini sul risultato ottenuto dal partito, «al di sopra di ogni ottimistica aspettativa». Premiata quindi non solo «l'ottima amministrazione regionale», ma anche l'impegno «dei militanti, delle sezioni della Lega, dei volontari, dei sindaci rieletti e un riconoscimento, che in questi cinque mesi di governo nazionale ha visto la Lega come forza politica concreta». E se le visite in Friuli durante la campagna elettorale sono servite per mettere a punto i nodi su cui agire, ora è tempo per mettersi al lavoro «dal nodo ferroviario di Udine ai porti di Trieste e Monfalcone, all'interporto di Gorizia, manterremo gli impegni presi».

«Sicuramente un conto era la Lega costretta a stare al governo con PD e 5 Stelle in un momento storico drammatico» ha continuato Salvini «un conto è la Lega in un governo di centrodestra con ministri che ci siamo scelti, con una squadra scelta dagli italiani con cui lavoriamo d'accordo con Giorgia e con Silvio a cui va un abbraccio enorme e un in bocca al lupo perché c'è ancora tantissimo bisogno della sua energia e delle sue idee: quindi penso sia un premio al centrodestra in generale e godiamoci la Lega però come prima forza in Consiglio regionale e prima forza in Regione».