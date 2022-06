Il talento di Masterchef Maradona Youssef nelle colline del Prosecco: «Nei miei piatti unisco le tipicità del Libano a quelle dell'Italia»

CISON DI VALMARINO - Una cucina che unisce le tipicità italiane alle spezie del Libano. Una serata di alta cucina quella di giovedì sera, 23 giugno, al Duca Di Dolle Relais, agriturismo ricavato da un antico eremo del 1500 a Cison di Valmarino. Star della serata il celebre e acclamato chef di origini libanesi Maradona Youssef che in passato ha lavorato al Fourghetti di Bologna, noto ristorante del pluristellato chef Bruno Barbieri, oltre che essere stato finalista per ben due volte a Masterchef 2016 e Masterchef All Stars 2018. Per l’occasione lo chef Maradona con il talentuoso mixologyst Samuele Ambrosi per la parte cocktails, ha allietato gli ospiti realizzando ricette innovative ed esclusive, armonizzando ingredienti stagionali e locali con le bollicine DOCG, dando vita ad un menù volto a far assaporare i gusti autentici ed unici del territorio, ma non solo. La sua cucina, infatti, combina le spezie e i sapori del suo Paese con l’eccellenza della materia prima italiana, coniugando scienza e piacere trasferendo la sua energia e le sue emozioni più intime nei suoi piatti.

Videointervista di Brando Fioravanzi