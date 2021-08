Flashmob di solidarietà con il popolo afghano, duecento persone in piazza

TREVISO - Flashmob di solidarietà con il popolo afghano con circa 200 partecipanti, oggi 22 agosto, a Treviso, promosso dalla Commissione provinciale per le pari opportunità e dal Comune. Fra i presenti, oltre all'assessore Alessandro Manera in rappresentanza del sindaco leghista, Mario Conte, vari consiglieri comunali della Lega e del centrosinistra, oltre ad esponenti delle organizzazioni sindacali. «Ora - ha detto la presidente della Cpo provinciale, Valeria Zagolin - è il momento di proteggere i civili e tutelare i diritti. Come conferenze per le pari opportunità comunale e provinciale - ha concluso - chiediamo l'impegno delle istituzioni trevigiane».