Maltrattamenti in casa di riposo, i carabinieri arrestano 4 operatori socio-sanitari. Casi anche di violenza sessuale

SAN DONA' DI PIAVE - Arrestati quattro operatori socio-sanitari della Residenza Sanitaria Assistenziale di San Donà di Piave per maltrattamenti agli anziani. Alle prime ore di oggi, 14 marzo, i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, con il militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia, sotto la direzione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale lagunare a carico di quattro operatori socio sanitari - due sono in carcere e due agli arresti domiciliari - indagati per concorso per maltrattamenti aggravati degli anziani ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale. Ma i dipendenti della struttura coinvolti a vario titolo nell’indagine sono nove.