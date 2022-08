Fortissime raffiche di Vento a Venezia

VENEZIA - Gran vento a Venezia, simil tromba d'aria, soprattutto in prossimità del Lido. Attimi di paura anche per un camion che si stava imbarcando su un ferry boat si è pericolosamente inclinato per effetto delle folate che per una decina di minuti hanno sferzato la laguna. Il maltempo oggi sta mettendo a dura prova tutto il Veneto.