Malore all'Aliper, guardia e dipendente salvano la vita al cliente: «L'abbiamo preso in tempo, è stato il mio primo massaggio cardiaco»

TREVISO - Malore all'Aliper dopo la spesa a Treviso, guardia e dipendente gli salvano la vita: «L'abbiamo preso in tempo, è stato il mio primo massaggio cardiaco». Il fatto è accaduto oggi, 27 gennaio, intorno alle 12.30 nel supermercato Aliper di via don Lorenzo Milani. L'uomo, un 79enne della zona, ha accusato un improvviso malore, un arresto cardiaco all'esterno del punto vendita, vicino all'area dove si depositano i carrelli. Aveva appena finito di fare la spesa con la sua famiglia e stava rimettendo il carrello al suo posto, quando si è accasciato a terra. A notare per primo quanto stava accadendo è stato il vigilantes. A soccorrerlo sono stati la stessa guardia giurata, un dipendente e poi il direttore del punto vendita muniti di defibrillatore: sono riusciti a rianimare l'uomo e ad avvisare i sanitari del Suem 118.