Make up e prodotti cancerogeni: 17.225 cosmetici sequestrati in nove negozi trevigiani

Cosmetici cancerogeni, sequestrati 17.225 prodotti di make up e per l'igiene in 9 attività. L'operazioen della Guardia di finanza ha portato a trovare in vendita negli scaffali dei prodotti di cosmesi conteneti una sostanza cancerogena, la “Butylphenyl Methylpropional”, meglio conosciuta con il nome “Lilial”, vietata dal primo marzo 2022, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (le cosiddette sostanze CMR).