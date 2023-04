Made in Italy, Bardelli Nonino: puntare su qualità assoluta

Serve legge per trasparenza in etichettaotitolo

Roma, 3 apr. (askanews) - "La grappa è il distillato italiano per eccellenza ma non è sufficientemente tutelata. Ancora oggi per il consumatore finale diventa difficile capire chi veramente ha distillato quella grappa e se quella grappa è artigianale o industriale. Per questo chiediamo che diventi legge indicare in etichetta il nome del distillatore e, se diverso da quello del distillatore, anche il nome dell'imbottigliatore. Perchè per poter difendere il made in Italy anche per le future generazioni dobbiamo puntare sulla qualità assoluta".

Lo ha evidenziato Francesca Bardelli Nonino Digital, Communication Manager Nonino Distillatori, intervenuta in occasione dell'evento Angi su Made in Italy e Innovazione.