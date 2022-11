ROMA - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha incontrato oggi alle 15 a Roma il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, presso la sede del dicastero. All'ordine del giorno: infrastrutture, portualità e mobilità. Ecco le dichiarazioni di Zaia al termine

“L’incontro è andato molto bene. Abbiamo parlato di vari argomenti di viabilità e grande viabilità, dai cantieri della terza corsia dell’A-4, alla portualità, dagli investimenti sulle strade Anas, ai cavalcaferrovia, fino a tutta la partita di CAV che per noi significa un importante concessionario pubblico – ha spiegato - che gestiamo con Anas. Ora si occupa solo del Passante di Mestre, ma potrebbe essere un grande interlocutore anche per altre infrastrutture, nell’ottica dell’idea che abbiamo di creare una grande holding autostradale nella nostra regione”.

Rispetto ai cantieri della Pedemontana, Zaia ha detto che “si sta per chiudere il tracciato del più grande cantiere in Italia con 94,5 chilometri di percorrenza, 36 Comuni attraversati, 14 caselli, 2 miliardi 258 milioni di investimento. A fine anno – ha confermato – avremo l’innesto sull’autostrada A-27 e per la primavera 2023 anche il completamento fino a Montecchio, nel vicentino, quando l’arteria sarà di fatto tutta percorribile”.

Alle 16.15 incontro col ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sulle tematiche legate al mondo dello sport.

E' stata l'occasione, poche ore dopo il vertice sulla A22 del Brennero che interesserà anche Verona, per fare il punto della situazione su alcune opere strategiche, rende noto il ministero. In particolare Salvini e Zaia «hanno approfondito» lo stato dell'arte sulla Pedemontana Veneta, sulle Concessioni Autostradali, sul possibile ingresso di Anas in Veneto Autostrade spa, sulla terza corsia della A4 Venezia- Trieste, sul sistema portuale che coinvolge Venezia, Porto Marghera e Chioggia. Salvini ha «garantito e confermato massimo impegno per rispondere positivamente alle aspettative del territorio». Proprio ieri, Salvini aveva già contattato alcuni sindaci come quelli di Vicenza e Treviso per rispondere ad alcune richieste. E presto sarà a Venezia per un sopralluogo, aggiunge la nota.