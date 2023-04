Zaia: «Pnnr? Se non si riesce a spendere meglio redistribuire»

Sul Pnrr “si potrebbero utilizzare delle modalità da un lato di accompagnamento, di tutoraggio, di aiuto a quelle comunità, magari al Sud, che hanno più difficoltà, ci mancherebbe… È doveroso a mio avviso che tutti restino alla pari nell’utilizzo dei fondi. Dopodiché se c’è qualcuno che proprio non riesce a utilizzarli, c’è già una modalità, fra virgolette, ‘europea’, che è quella dell’overbooking, cioè di dire ‘quello che non viene utilizzato deve essere redistribuito in maniera tale che non restituiamo nulla all’Europa”. Lo ha detto il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite a Start su Sky TG24.

Ultimo aggiornamento: 13:01

