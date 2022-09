Luca Zaia: «Io ministro? No grazie, ho troppi progetti in Veneto, prima fra tutti l'autonomia»

TRIESTE - «Questa domanda me la fate ogni volta che si va a votare. Sono passato da commissario europeo candidato, ministro etc. Io mi devo occupare del Veneto». Così ha risposto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine di un incontro a Trieste, se fosse previsto per lui un posto da ministro nel nuovo Governo. «Fra l'altro - ha aggiunto - avete visto che grosso progetto, forse il più grande della storia a livello nazionale che sta interessando il Veneto, è quello di Intel. Se io mollassi il Veneto significherebbe che molti dei progetti, non solo questi, rischierebbero di non vedere la luce. E ce n'è uno fondamentale per noi che si chiama autonomia».