Luca Zaia a Verona: «E' evidente che l'autonomia non spacca i paesi, guardiano alla Germania»

VERONA - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parla di autonomia e agricoltura oggi, 1 febbraio, a margine di Fieragricoltura a Verona. «L'autonomia è la realizzazione di un progetto che dà corso a quello che era il pensiero dei padri costituenti. L'autonomia che vogliamo è quella scritta in Costituzione su questo - ha risposto Zaia ai cronisti - non serve si insista oltre: è chiaro che l'autonomia non spacca i Paesi. Se fosse così non percepiremmo, ad esempio, la Germania come una grande nazione. E la Germania ha un'autonomia che qui ci sogniamo».